Sócios do Boavista aprovam parceria com o grupo de Gérard Lopez

Os sócios do Boavista aprovaram a parceria que os axadrezados colocaram em curso com o grupo do multimilionário Gérard Lopez, e que implica um "processo de transmissão parcial das participações sociais" do clube na SAD.





Após uma reunião magna muito participada dentro das restrições impostas pela pandemia, e que registou muitas intervenções, na hora da votação os associados pronunciaram-se favoravelmente de forma esclarecedora, não tendo havido qualquer voto contra, registando-se somente nove abstenções.O projeto idealizado pelo presidente Vítor Murta, que visa elevar de forma acentuada a competividade do Boavista sem perda de identidade, passa desta forma o crivo dos sócios. Os efeitos do pré-acordo que já existia com Gérard Lopez fizeram-se notar na composição do plantel para 2020/21, dando início a um processo de crescimento que visa trazer de volta um 'Boavistão' adaptado aos tempos modernos.