Sparagna pronto para a Taça

O plantel dos axadrezados regressa hoje ao trabalho, mas ontem houve a habitual visita ao Bessa dos elementos que ainda estão a recuperar de lesões.Neste momento, os clientes do departamento médico são Sparagna, Gabriel Nunes, Falcone e Yusupha, sendo que o central francês tem a recuperação mais avançada e é muito provável que já esteja à disposição de Jorge Simão para o jogo da Taça de Portugal, frente ao Sp. Espinho, dia 25.Sparagna já não é utilizado desde o final de setembro, no jogo em Vila do Conde, de onde saiu expulso na jornada 6. O defesa-central perdeu espaço com a lesão que entretanto sofreu e viu o jovem Gonçalo Cardoso assumir o estatuto de titular ao lado do brasileiro Neris. Um dupla que será para manter até nova ordem da equipa técnica, mas até pode ser que Jorge Simão decida mudar alguma coisa no jogo da Taça com os Tigres da Costa Verde.