Stojiljkovic é reforço do Boavista

Stojiljkovic é o mais recente reforço do Boavista para a nova temporada. O avançado sérvio, de 26 anos, chega ao Bessa por empréstimo do Sp. Braga, num negócio que permite aos axadrezados acionarem uma opção de compra no final desse período.





Contratado pelos arsenalistas ao Cukaricki, da Sérvia, em 2015/16, o dianteiro soma agora nova cedência, depois de empréstimos a Kayserispor, Crvena Zvezda e Maiorca, nas últimas duas temporadas.À chegada ao Bessa, Stojiljkovic assumiu estar "muito feliz por representar um clube como o Boavista".