Stojiljkovic fica de fora dois jogos

Stojiljkovic é a única baixa confirmada no Boavista para o jogo deste sábado, frente ao Moreirense. O avançado tem de cumprir castigo, por ter acumulado cinco cartões amarelos, mas já sabe que a sua ausência será de dois jogos, uma vez que Stojiljkovic está no Bessa emprestado pelo Sp. Braga, que é precisamente o próximo adversário dos axadrezados, no fecho da jornada 26, dia 13 de junho.

Entretanto, o plantel realizou ontem à tarde os testes de rastreio obrigatórios a 72 horas antes do jogo.