Surto de covid-19 controlado: 2ª bateria de testes novamente todos negativos

O plantel axadrezado foi submetido a quatro testes de despiste à Covid-19 desde que foram indentificados os resultados positivos do médio Reisinho e do lateral Mangas, sendo que os resultados das duas últimas baterias de exames foram todos negativos.





Surto controlado mediante as normas de trabalho apertadas que foram implementadas mal foram conhecidas as infeções do treinador Vasco Seabra e dos jogadores Nuno Santos, Bracali e Jesús Gómez, elementos que continuam em isolamento, bem como o internacional hondurenho Aberth ElisTodos os restantes jogadores estão a preparar a visita ao Vizela sem restrições, além de que os trabalhos de ontem já contaram com as presenças de Reisinho e Mangas, dupla que tinha sido afastada das opções na véspera do jogo em Faro, disputado no dia 2 de novembro.