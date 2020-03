Tagliapietra é único jogador do Boavista que vai ao Bessa por estar lesionado

O defesa central do Boavista Lucas Tagliapietra tem ido Estádio do Bessa para continuar o tratamento à fratura do perónio esquerdo, mantendo-se os restantes futebolistas do plantel de quarentena em casa, devido à pandemia de Covid-19.

O tratamento está a ser realizado "com o fisioterapeuta", disse à agência Lusa uma fonte da SAD 'axadrezada', sublinhando que Tagliapietra, de 29 anos, é "a exceção" ao regime de isolamento domiciliário que a equipa está a cumprir devido ao Covid-19.

"Todos os outros jogadores realizam em casa exercícios físicos e estão a ser monitorizados pelo departamento clínico", medindo duas vezes por dia as suas temperaturas, disse a mesma fonte.

A monitorização abrange também a equipa técnica liderada por Daniel Ramos e a restante estrutura do futebol profissional do Boavista.

Entretanto, o lateral esquerdo brasileiro Marlon "vai ser operado na próxima semana" a uma fratura do osso zigomático (faz parte da órbita ocular) sofrida no final da primeira parte do jogo com o Tondela (1-1), no dia 07 deste mês, relativo à 24.ª jornada da Liga de futebol.

O Boavista ocupa o 11.º posto da classificação geral, com 29 pontos, com 24 rondas disputadas.