Talocha desvincula-se do Boavista e ruma ao Atromitos

Talocha já não é jogador do Boavista e é reforço do Atromitos, da Grécia. O lateral-esquerdo chegou a acordo com o emblema axadrezado para colocar termo ao contrato que ligava ambas as partes e ruma ao campeonato grego, num negócio que permite ao Boavista manter, ainda assim, 20 por cento dos direitos económicos do jogador.





No Bessa desde 2016/17, onde chegou depois de ser resgatado ao Vizela, o defesa formado no Famalicão irá viver agora uma nova aventura, a primeira fora de Portugal.