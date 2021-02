"Teatro infame": expulsão de Javi García dá que falar em Espanha

O internacional espanhol Javi García foi expulso na receção ao Nacional por causa dos dois cartões amarelos que o árbitro Fábio Melo admoestou ao médio no espaço de segundos.





Este lance insólito, que sucedeu aos 74 minutos e afasta o jogador da visita ao Estádio do Dragão, na próxima jornada, mereceu especial destaque, pela negativa, no país vizinho.O jornal Sport chegou mesmo a classificar a exclusão de Javi García de "ridícula", ao passo que o As salientou o peso do "teatro infame" do jogador madeirense na decisão do árbitro.