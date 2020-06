Terceira melhor defesa em teste

O Boavista chega ao Dragão com um interessante estatuto para testar, uma vez que a equipa de Daniel Ramos é neste momento a 3ª melhor defesa da Liga, com 25 golos sofridos. Melhor só mesmo o Benfica (17) e o próprio FC Porto (18), o adversário de amanhã em mais um dérbi da Invicta.

Certo é que os axadrezados têm menos golos encaixados do que cinco dos sete clubes que estão à sua frente na tabela, curiosamente todos os que lutam neste momento pelos lugares da Liga Europa, como Sporting, Sp. Braga, Famalicão, Rio Ave e V. Guimarães.

Os axadrezados só por uma vez neste campeonato sofreram mais do que dois golos num jogo, quando perderam no Bessa, frente ao Benfica, por 1-4, na 13ª jornada da Liga. O FC Porto, recorde-se, ganhou no Bessa por 1-0. * a.m.