Testes marcados no Bessa

Todos os jogadores do plantel do Boavista, bem como os responsáveis técnicos e médicos do clube vão estar sujeitos aos testes à Covid-19 a partir da próxima 2ª feira, altura em que está marcado o regresso ao Bessa, após o fim das férias.





À semelhança do que sucedeu nos clubes que já avançaram para os treinos no relvado, o plantel dos axadrezados será dividido em vários grupos, respeitando sempre as regras de distanciamento que estão vigentes, sendo que a primeira fase do trabalho será também individualizada, com os jogadores devidamente separados e a supervisão à distância da equipa técnica .Refira-se que Marlon Xavier e Lucas, os dois brasileiros que estavam lesionados aquando da paragem de competição em março, estarão aptos para todo o serviço, pois ambos aproveitaram o isolamento para apressar a sua recuperação.