Jorge Simão tem um problema para resolver na direita da defesa para o jogo de sábado, no Dragão, em função do castigo de Carraça, o habitual titular, que, curiosamente, começou a época como trinco, a sua posição natural, mas aproveitou bem a adaptação para se afirmar no lugar de lateral. Carraça, recorde-se, tirou partido das lesões de Edu Machado e Tiago Mesquita, sendo que este último há muito que está recuperado, mas acabou por não conseguir destronar o nº 17.Surge agora a grande oportunidade para o defesa-direito de 27 anos, que jogou pela última vez a 30 de setembro do ano passado, na jornada 8 da Liga, frente ao Feirense. Mas há ainda, claro, outras opções dentro do plantel e Vítor Bruno também pode ser adaptado ao lugar.

Autores: A.M.