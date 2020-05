Todos às ordens de Daniel Ramos

O plantel do Boavista também já está em plena atividade e a novidade foi que Daniel Ramos tem todos os jogadores disponíveis, incluindo Lucas que, apesar das ligeiras limitações neste reinício, vai estar com certeza apto quando a Liga for reatada.





O defesa-central, recorde-se, sofreu uma fratura no perónio da perna esquerda a 5 de março, ainda antes da paragem do campeonato. Ou seja, hoje mesmo completa os dois meses que estavam projetados para a sua recuperação.Também Marlon Xavier, que sofreu uma fratura na face no último jogo da Liga, em Tondela, está completamente recuperado do problema.No regresso, todo o protocolo que estava estipulado foi cumprido. Em diferentes horários, só houve dois jogadores em cada meio campo e nos dois relvados disponíveis, sendo que os jogadores foram tomar banho a casa.