Tomás Reymão: «É um orgulho representar um clube como o Boavista»

Tomás Reymão tem um passado recheado, com passagens pelo Sporting, pelo Chelsea, pelo Wolverhampton e pela Fiorentina, mas é no Boavista que o jovem médio pretende brilhar. Apesar de ainda não ter sido utilizado esta temporada, o jovem jogador está pronto a ajudar quando for chamado.





"Sem dúvida alguma é um grande orgulho representar um clube histórico como o Boavista. É um clube com um carisma especial. Lembro-me perfeitamente de que quando surgiu a oportunidade, desde logo a minha preferência foi o Boavista. O Boavista voltará a ser aquilo que todos ambicionamos. Tenho de usar o que passei para crescer e ajudar o Boavista a atingir coisas boas", apontou.