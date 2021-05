Três axadrezados chamados às seleções de Estados Unidos e Honduras

O defesa Reggie Cannon foi convocado para a seleção dos Estados Unidos, enquanto os avançados Alberth Elis e Jorge Benguché integram a convocatória das Honduras, anunciou sexta-feira o Boavista.

O defesa axadrezado Reggie Cannon foi chamado por Gregg Berhalter para o jogo particular com a Suíça, dia 30 de maio, em St. Gallen, que visa a preparação para as meias-finais da Liga das Nações da CONCACAF diante das Honduras, a 04 de junho, e que antecederão a Gold Cup 2021.

Já os avançados Alberth Elis e Jorge Benguché são apostas do uruguaio Fabián Coito para a Liga das Nações da CONCACAF, cuja outra meia-final será disputada por México e Costa Rica, estando ainda previsto um duelo particular entre Honduras e México, a 12 de junho.

Na quarta-feira, o médio do Boavista Sebastián Pérez tinha sido convocado pela primeira vez em cinco anos para a seleção da Colômbia, acompanhando Matheus Uribe e Luís Díaz, do FC Porto, nos jogos com Peru e Argentina, de qualificação para o Mundial2022, antes da Copa América, a decorrer entre 13 de junho e 10 de julho.

O defesa 'axadrezado' Chidozie também foi chamado há uma semana para representar a Nigéria, a par de Zaidu (FC Porto) e Abraham Marcus (Feirense), em jogos particulares com os Camarões e um adversário ainda por definir, a 04 e 08 de junho, na Áustria.