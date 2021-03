Três futebolistas do Boavista convocados para as seleções de Honduras e Nigéria

Os avançados Alberth Elis e Jorge Benguché foram convocados para a seleção das Honduras, enquanto o defesa Chidozie integra as escolhas da equipa principal da Nigéria, anunciou esta segunda-feira o Boavista, da Liga NOS.

Alberth Elis e Jorge Benguché são apostas para os jogos particulares com Bielorrússia e Grécia, em 24 e 28 de março, nas cidades de Zhodino e Salónica, respetivamente, embora o treinador uruguaio Fabián Coito ainda não tenha divulgado a convocatória.

Igual situação acontece com Chidozie, que estará presente nos eleitos do alemão Gernot Rohr para os embates com Benim e Lesoto, nos dias 22 e 30 março, em Porto-Novo e Lagos, do Grupo L de apuramento para a Taça das Nações Africanas (CAN) de 2021.

A Nigéria, vencedora da prova em 1980, 1994 e 2013, lidera a série, com oito pontos em quatro jornadas, menos um do que o Benim, segundo colocado, enquanto Serra Leoa e Lesoto seguem nas terceira e quarta posições, com três e dois pontos, respetivamente.