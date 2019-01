Três jornadas consecutivas com expulsões

O treinador Jorge Simão já sentiu a necessidade de sair em defesa dos seus jogadores ao considerar que "o Boavista não é uma equipa de caceteiros", mas a verdade é que os axadrezados tiveram quatro defesas expulsos nas últimas três jornadas. Penalizações todas elas a nível defensivo, sendo que o eixo foi o sector mais fustigado, como atestam os vermelhos aos centrais Neris (com o Moreirense), Raphael Silva (V. Guimarães) e Gonçalo Cardoso (Sp. Braga), para além do lateral Edu Machado (V. Guimarães).

Problemas na articulação que não deixam outra alternativa a Jorge Simão do que preparar a receção ao Marítimo mediante outras soluções, se bem que já pode contar com Raphael Silva, Edu Machado e Rochinha, após ausência devido a castigo.