Vasco Seabra: «Até tivemos a melhor oportunidade do jogo»

O Boavista saiu de Vila do Conde com um empate a zeros e, apesar de não ter saído totalmente satisfeito, Vasco Seabra viu coisas positivas da atuação dos seus pupilos diante do Rio Ave.





"Para conseguirmos vencer precisamos de ser estáveis a nível defensivo, para depois poder atacar melhor. Tem-nos faltado um pouco de mais chegada à área, mas é um processo que sem os seus processos. Mas, tal como hoje, temos conseguido, nos últimos jogos, estancar defensivamente os adversários, e isso faz-nos acreditar que estamos a crescer que vamos conseguir vitórias", começou por analisar."O Rio Ave teve mais bola, mas fomos capazes de evitar que entrassem no nosso último terço, e se tivéssemos mais certeza no ataque podíamos ter feito mossa, e até tivemos a melhor oportunidade do jogo. Preocupava se visse que a equipa não tinha capacidade para se chegar à frente, mas esta é uma maratona de 34 jornadas que temos de ir percorrendo, com equilíbrio, organização e vontade de ganhar. Estamos mais perto de o fazer, e isso dá-nos confiança que iremos ganhar de forma continuada", concluiu.