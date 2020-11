Vasco Seabra: «É importante manter a folha limpa para estabilizarmos na frente»

O Boavista empatou (0-0) este domingo diante do Belenenses SAD e na análise à partida, o técnico Vasco Seabra destacou o facto de a equipa axadrezada ter somado mais um jogo sem sofrer golos, apesar de não ter conseguido o triunfo.





"Estivemos melhores do ponto de vista ofensivo. Tivemos maior fluidez e capacidade para dominar o jogo. A primeira parte foi relativamente equilibrada e as melhores oportunidades de golo foram nossas. Na segunda parte, tivemos uma entrada muito forte. Os nossos primeiros 15/20 minutos foram muito bons, com várias chegadas à baliza, um envolvimento muito grande e uma transição defensiva forte, remetendo sempre o adversário ao seu meio-campo. Seguiu-se um período com menos intensidade e ritmo. Baixámos a nossa produção, antes de terminar com uma avalanche maior. Ao todo, tivemos quatro ou cinco situações muito claras na cara do guarda-redes. Essa criação poderia e deveria ter dado frutos", afirmou Vasco Seabra, em conferência de imprensa."Temos procurado crescer a cada semana. Na semana passada [triunfo sobre o Vizela, por 1-0, na Taça de Portugal], não tivemos um jogo com tanta fluidez ofensiva, mas conseguimos crescer a esse nível. A equipa precisa dessa serenidade e confiança. A confiança vai crescer com o aumento de vitórias e de pontos. No início, sofríamos muitos golos, mas agora estamos muito mais estáveis. Nos últimos quatro jogos, não sofremos golos em três. É importante manter a folha limpa para estabilizarmos na frente", acrescentou o técnico."Não me deixa feliz termos criado tanto entrelinhas e não termos atacado ainda mais a profundidade. Deixa-me feliz a forma como nos desenvolvemos para gerar oportunidades. Queremos ter maior fluidez no próximo jogo para chegarmos mais vezes ao último terço. Sinto em risco a vontade de deixar em risco os adversários. O treinador tem sempre o lugar em risco e isso nunca será uma preocupação. Estou focado em trabalhar todos os dias com muita força e garra, para que os jogadores mostrem raça e determinação".