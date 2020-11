Vasco Seabra e o jogo com o Benfica: «É uma boa oportunidade para nós»

Ainda sem qualquer vitória na Liga, o Boavista entra em campo frente ao Benfica, esta segunda-feira, à procura de somar três pontos e de travar o atual líder da prova. O treinador Vasco Seabra reconhece as dificuldades





"É um cenário de dificuldade natural, que nós estamos preparados para enfrentar. Sabemos que vamos defrontar um adversário com qualidade, num momento que tem só vitórias e nós estamos num momento em que criámos sempre condições para vencer e não o fizemos. Sabemos que vamos ter um jogo em que vamos dar tudo para sair com os três pontos".É sempre uma oportunidade. Cada jogo é uma oportunidade para nos agarrarmos ao que fazemos e conseguirmos finalizar com a vitória. Vendo os nossos jogos, acreditamos que aquilo que temos criado tem sido capaz de termos resultados do que aqueles que tivemos. Não aconteceram. Sabemos que as coisas vão acabar por acontecer. Mais do que baixarmos os braços temos persistência. Temos um grupo que trabalha com vontade grande de conseguir vitória. É um jogo difícil, contra um adversário bem preparado, sabemos que é uma boa oportunidade para nós.Reset nunca existe, as coisas existem na sua continuidade. O que nos aconteceu já tinha acontecido também na Maidera Em Moreira de Cónegos tivemos capacidade para os vencer. A verdade é que sabemos que sofremos um soco no estîomago, mas as grandes equipas transformam-se nesses momentos de adversidade. Nesses momentos, sofremos, sofremos juntos e levantamo-nos logo a seguir com vontade de dar resposta forte no sentido de inverter e chegar à realização do nosso jogar para um determinado conquistar.Temos de ter a capacidade de evoluir, como temos vindo a referir. Em termos de organização coletiva penso que estamos mais forte e coesos. Dois golos de bola parada. Na dinâmica coletiva, estamos mais fortes, mais capazes. Temos permitido menos oportunidade. Estamos em crescimento. Isso é que nós referimos. Esta inversão dos golos sofridos e marcados, queremos fazê-lo a cada jornada que passa. Queremos manter a baliza mais a salvo, queremos ter mais golos marcados, porque o que os golos marcados nos dizem é que são curtos em função das oportunidades criadas. Nesta jornada vamos ter um adversário com dinâmica forte, joga muito para a frente, temos de estar no melhor para sermos competitivos e estancarmos as qualidades do Benfica.Decisão que temos sempre dentro do grupo, confiamos em todos os jogadores. Sorte a nossa que temos jogadores com qualidade de competirem. Naturalmente não vamos dizer os jogadores que vamos utilizar, temos é uma confiança grande no Léo. O Léo fez uma partida fantástica, teve um erro no último lance, mas também foi capaz de defender um penálti, mantendo a equipa estável. Muito mais do que possa acontecer, tem que ver com a dinâmica semanal