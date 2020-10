Vasco Seabra e o momento do Boavista: «Tenho grande confiança no meu trabalho»

À entrada para a 5.ª jornada, o Boavista ainda não venceu qualquer partida. Por esta altura, os axadrezados somam apenas dois pontos, fruto de dois empates, estando aquém dos objetivos que tinham sido planeados para a temporada. Ainda assim, Vasco Seabra garante que os resultados vão aparecer, algo que, assume, espera que aconteça já em Famalicão.

"Eu, enquanto treinador, o que sinto é uma confiança muito grande no meu trabalho, no que conseguimos passar aos jogadores. Não nos passa pela cabeça o que quer que seja. Não estamos preocupados com o tema, queríamos já ter vencido e vamos para quinta jornada e queremos vencer. Centramo-nos no que controlamos e são essas as nossas únicas convicções", apontou o técnico, lembrando que fora o Boavista ainda não perdeu.

"Efetivamente vamos para a quinta jornada e queríamos já ter vencido, de qualquer das formas vamos jogar fora, ainda não perdemos. Nos dois empates que tivemos, estivemos sempre por cima, por isso vamos com essa confiança de que vamos conseguir vencer. Não sentimos nada em relação ao que quer que seja, temos sempre um foco muito grande no jogo, no que é o trabalho da equipa", acrescentou.

Perante o investimento que foi feito para a temporada e os objetivos que foram traçados, Vasco Seabra assume que há alguma pressão, mas lembra que essa é diária, seja quais forem os resultados.

"Nós temos sempre essa responsabilidade de jogar para vencer. Preferíamos ter vencido, mas a pressão é diária, independentemente de estarmos com vitórias ou com outros resultados para trás. São duas equipas que vão jogar para ganhar e sabemos que queremos ser vencedores. Trabalhámos muito para podermos inverter", referiu.

Para este jogo, frente ao Famalicão, Vasco Seabra não poderá contar com Angel Gomes e com Adil Rami, por lesão.