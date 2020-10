Vasco Seabra: «É um soco no estômago»

Após a derrota (0-1) frente ao V. Guimarães, Vasco Seabra assumiu a frustração de ainda não ter conduzido o Boavista a um triunfo, mas mantém-se firme na ideia de crescimento.





"Sinto-me frustrado, completamente, porque merecíamos terminar todos os jogos que realizámos com mais pontos, mas também sinto o grupo com convicção de que as coisas estão no caminho correto e isso faz-nos acreditar que vamos pontuar muitas vezes seguidas", comentou o técnico, lamentando-se da falta de eficácia no jogo de ontem: "Criámos várias ocasiões claras de golo, mas não conseguimos definir da melhor forma. Fiquei agradado com a equipa, mas desiludido com o resultado. É um soco no estômago para tudo o que realizamos num jogo em que fomos melhores. Falta um triunfo para retirar toda a tensão acumulada".