Vasco Seabra infetado com Covid-19

O treinador Vasco Seabra testou positivo à Covid-19 e é um dos sete novos casos indentificados no plantel axadrezado.





O surto foi confirmado com os resultados dos exames realizados ontem e atingiu jogadores, elementos da equipa técnica e staff auxiliar.Recorde-se que antes da partida frente ao Farense o Boavista já tinha confirmado as infeçõesdo médio Reisinho e do lateral Mangas, que naturalmente não entraram nas opções do jogo disputado no Algarve.Apesar dos novos casos os treinos não foram cancelados, na certeza que Vasco Seabra e os restantes seis elementos infetados foram devidamente isolados do resto do grupo.