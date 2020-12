Vasco Seabra já não é treinador do Boavista depois de uma reunião que a SAD promoveu esta manhã.





O já ex-técnico dos axadrezados foi informado dos motivos que levam a uma necessidade de mudança de rumo no Bessa, havendo entendimento para que o processo de rescisão seja célere e sereno, abrangendo os adjuntos que chegaram com o treinador contratado ao Mafra.Os trabalhos do plantel principal vão ser assegurados pela estrutura técnica da casa, com Jorge Couto a repetir o estatuto de interino que já assumiu no passado recente em casos similares.Apesar das possibilidades que estão em cima da mesa, tendo Record já revelado que Miguel Cardoso é um nome em destaque entre as hipóteses cogitadas, o processo de sucessão não será instantâneo e está a ser promovida uma ponderação sobre a melhor solução para que o Boavista consiga elevar os seus resultados até ao nível alto das expectativas geradas para esta temporada, fruto da chegada de investidores externos.Os axadrezados conquistaram apenas uma vitória em nove jornadas, defrontando no sábado, para a Taça de Portugal, o vencedor do duelo entre o Estoril e o Lusitano de Évora.