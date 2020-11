Vasco Seabra lança aviso após derrotar Benfica: «Não podemos viver num Mundo à parte»

Vasco Seabra está confiante de que a equipa irá manter-se no bom caminho após o mediático triunfo sobre o Benfica, por 3-0, na pretérita jornada da Liga NOS. O técnico do Boavista lembrou que o grupo não pode "ficar extraordinariamente feliz nem viver num mundo à parte" após este primeiro triunfo da época.





O treinador aponta a um jogo "muito difícil" diante do Farense, colocando a ambição na conquista de mais três pontos. "Tem de ser esta a cultura do Boavista. Temos de nos manter equilibrados. O caminho é longo e temos uma equipa bastante jovem", apontou, em conferência de imprensa."A forma de trabalhar da equipa é independente dos resultados, é saber o caminho que quer fazer e que esse seja uma cultura de vitória diária. Naturalmente a auto-estima cresce porque vencemos mas isso não tem influência no trabalho. Foco máximo e exigência máxima porque vamos ter um jogo difícil.""O que temos vindo a falar convosco é que a cultura que procuramos introduzir tem a ver com dinâmica de vitória constante. Não podemos ficar deprimidos quando não vencemos nem extraordinariamente felizes nem viver num mundo à parte quando vencemos. Tem de ser uma normalidade, a nossa conquista, tem de ser aquilo por que lutamos sempre e saber que essa exigência existe seja o Benfica, ou Farense ou outro adversário. No treino, todos os dias, temos de vencer o colega do lado porque temos de ser melhores que ele. Tem de ser esta a cultura do Boavista. Temos de nos manter equilibrados. O caminho é longo e temos uma equipa bastante jovem.""Não sofremos golos, temos a folha limpa e é motivo de orgulho e permitimos muito poucas oportunidades ao adversário. Fizemos o mesmo ao Famalicão, sofremos golos de penálti e livre, mas concedemos poucas oportunidades ao adversário. Por isso o equilíbrio da equipa não tem a ver com o não sofrer golos, tem a ver com a equipa no seu todo, a sua coesão e forma como pressiona. Temos vindo a crescer e a ter melhorias. Esperamos ter ainda mais melhorias.""Sim. Não somos lunáticos ao ponto de pensarmos que as vitórias não têm influência nos jogadores. Claro que têm. Têm influência nos jogadores, na atmosfera que paira na equipa. É um chavão que as vitórias trazem confiança, serenidade e estabilidade. Dá-nos um sentir especial que este é o caminho que queremos seguir. Vamos ter agora jogo extraordinariamente difícil e queremos evitar ao máximo que cheguem à nossa baliza.""Cria muitas oportunidades de golo em todos os jogos que fez. A classificação não reflete o valor e organização da equipa. Tem o 'boost' de voltar ao seu próprio estádio. Vamos ter adversário muito motivado, por querer a primeira vitória também. É motivação para nós impedir que isso não aconteça. Temos de ir com nossa garra, força coletiva, querer, para não permitirmos que adversário não consiga produzir nem vencer e que nós consigamos sair com a vitória.""Não vamos pensar 'agora que estamos bem é que a Liga pára'. Temos de reforçar os nossos comportamentos, a equipa tem muito para crescer. Tem muita gente nova, muitos jogadores novos e nacionalidades diferentes. Dimensão de equipa que estamos a criar precisa de tempo para consolidar. É uma pausa que queremos aproveitar para reforçar os comportamentos. Mas antes da pausa queremos vencer o jogo."