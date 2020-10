Vasco Seabra: «Merecíamos ter saído daqui com os três pontos»

Vasco Seabra, treinador do Boavista, considerou que a sua equipa fez tudo para conseguir melhor que um empate a 1 golo com o Moreirense.





Angel Gomes estreia-se a marcar pelo Boavista com um golo do meio-campo Angel Gomes estreia-se a marcar pelo Boavista com um golo do meio-campo

"No cômputo geral, tivemos mais e melhores oportunidades para podermos dilatar a vantagem e fechar o jogo mais cedo. Na primeira parte, fomos consistentes, capazes e não permitimos grandes oportunidades ao Moreirense, que é sempre uma equipa sempre muito difícil e bem organizada. Conseguimos estancar o jogo deles e criar as melhores condições para podermos finalizar. Penso que o resultado ao intervalo era curto", disse"Na segunda parte, o jogo ficou mais combativo. Entrámos num registo muito mais físico, mas a nossa equipa bateu-se pelo jogo e voltou a criar uma situação de finalização logo no primeiro minuto.Seguiu-se um período com alguma instabilidade e permitimos uma ou outra situação ao Moreirense, que acabou por empatar de penálti. Mesmo assim, fomos capazes de chegar lá à frente para voltarmos à dianteira do marcador. Não conseguimos, mas merecíamos ter saído daqui com os três pontos. Temos um longo caminho a percorrer", prosseguiu.Vasco Seabra comentou a exibição de Angel Gomes, que marcou um grande golo. "É um jogador muito humilde, que tem uma vontade grande de vencer e de acrescentar à equipa. Hoje deu um passo em frente em relação àquilo a que se tinha proposto e está a tornar-se um jogador consistente e com a qualidade que é inegável. Naturalmente estamos satisfeitos por contar com ele e com todos os outros", referiu.