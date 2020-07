Vasco Seabra oficial no Boavista

Vasco Seabra já é oficialmente o novo treinador do Boavista e com contrato de duas épocas. O sucessor de Daniel Ramos, que entretanto assumiu o comando do Santa Clara, foi apresentado esta tarde, através de um vídeo publicado na página oficial do facebook dos axadrezados.





Aos 36 anos, Vasco Seabra assume um projeto ambicioso e foi sempre a primeira escolha da SAD do Boavista, depois do bom trabalho no Mafra, que concluiu com um 4º lugar quando a 2ª Liga foi suspensa em função da pandemia de Covid-19.Após ter assumido a equipa principal do P. Ferreira, onde foi adjunto e treinador dos sub-19, em 2016/17, Vasco Seabra esteve no Famalicão e nos sub-23 do Estoril antes do Mafra, durante a época 2019/20.Vasco Seabra confessa estar no Boavista "com orgulho e determinação"."É um prazer estarmos cá, com garra e com vontade, mas também com a certeza de que vamos conseguir orgulhar os boavisteiros e transportar toda a honra que a história do clube nos traz para aquilo que somos capazes de fazer no presente e no futuro", disse o novo treinador, completando a declaração de apresentação aos adeptos axadrezados:"Queremos vitórias e um jogo atrativo que consiga trazer dimensão e entusiasmo aos nossos adeptos, procurando transportar aquilo que é a mística deste grande clube de fora para dentro e de dentro para fora para que juntos consigamos levar o Boavista para os lugares que merece, com respeito, com dimensão, com raça e com querer e com grande entusiasmo para conseguirmos vencer. Somos Boavista!"