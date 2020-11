Vasco Seabra: «Os jogadores merecem esta vitória»

Vasco Seabra, treinador do Boavista, era homem radiante após ter conquistado a primeira vitória na presente edição do campeonato nacional.





"Segredo esteve na equipa, nos jogadores e tem estado sempre nos jogadores. Temos uma equipa muito jovem. Vitória dedicada aos jogadores, repartida com os adeptos que nos têm apoiado, mesmo quando não retríbuimos com vitórias. Fizemos um jogo muito completo, aproveitamos bem o facto de termos jogado com três defesas, pois fechamos bem e permitiu sair com critério. Apresentamos armas para sair com qualidade e atacar a baliza do adversário", começou por dizer o técnico aos microfones da Sport TV.O técnico dos axadrezados ainda salientou que ganhar por 3-0 ao Benfica é sempre motivador, apesar de a equipa ter mantido a sua identidade, desde o início da época."Já deveríamos ter conquistado mais pontos e esta vitória faz-nos acreditar no nosso processo e nas nossas convicções. Os resultados negativos não afetaram o trabalho, pois os jogadores ainda se entregavam mais e davam tudo. Os jogadores merecem esta vitória", sublinhou.O Boavista conseguiu somar, pela primeira vez, três pontos, mas Vasco Seabra tem plena noção de que o campeonato ainda está muito no início, mas destacou que uma vitória sabe sempre bem."Trabalhar sobre vitórias é melhor, sem dúvida. Este grupo de trabalho tem-se entregue de corpo e alma. Sabemos que esta vitória nos permite respirar um pouco. Mas, temos noção que o campeonato é longo e que vamos passar por momentos complicados. Estes jogadores, jovens como são, têm muita ambição e gosto pelo trabalho. Este grupo e com o apoio dos adeptos é fundamental para podermos levar esta temporada com menos dificuldades", concluiu.