Vasco Seabra quer ganhar por Reisinho

Depois de vencer o Vizela para a Taça de Portugal, o Boavista regressa este domingo ao campeonato na receção ao Belenenses SAD. Um jogo onde Vasco Seabra quer "mostrar sinais de crescimento" e, sobretudo, ganhar. Até porque é quase obrigatória dedicar um triunfo ao azarado Miguel Reisinho, que se lesionou com gravidade no último jogo.





"Será sempre uma perda grande. O Reisinho estava a crescer, a ganhar minutos e espaço. Todos a perceberam o que estava a construir e a conquistar. Temos mais opções, mas queremos premiá-lo com uma vitória neste jogo, porque é jogador de equipa e que vai sempre torcer por nós. Tenho a certeza que vai voltar mais forte e terá um futuro fantástico", frisou o treinador dos axadrezados, elogiando ainda a evolução demonstrada pela equipa nos últimos tempos."É difícil quantificar em que estado estamos, mas tenho visto um crescimento constante. Há uma série de fatores que têm dificultado as coisas, como as seleções, a Covid-19, as lesões... Tudo isso atraso o processo, mas temos confiança no grupo, na sua dedicação, raça e humildade. Isso virá ao de cima, juntamente com a qualidade de jogo e com as vitórias que pretendemos", referiu Vasco Seabra.Sobre o Belenenses SAD, o técnico não espera facilidades por ser um dos ataques menos profícuos da 1.ª Liga e deixa um aviso para a consistência defensiva que a equipa de Petit tem apresentado. "É a segunda melhor defesa do campeonato e uma equipa extremamente difícil de ultrapassar. São agressivos, fortes, coesos. Teremos de estar no nosso melhor para sermos dominadores, com a raça que temos demonstrado e acrescendo-lhe mais criatividade a nível ofensivo", considerou.