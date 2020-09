Vasco Seabra: «Queremos ser a verdadeira ‘Pantera’ que os adeptos admiram»

O Boavista recebeu e venceu o Tondela por 4-1, este sábado, no seu jogo de apresentação. Apesar do triunfo expressivo, Vasco Seabra, técnico dos axadrezados, prefere não entrar em euforias.





Não termos ganho até aqui não era que nos preocupasse. Preferimos sempre ganhar, mas, se hoje não estamos em euforia, antes não estávamos em depressão. Temos um caminho longo, sabemos quais são os nossos objetivos e onde queremos chegar. Esta foi uma resposta importante no sentido de nos continuarmos a preparar para o início do campeonato, começou por explicar o técnico.Elogiando a exibição de Reggie Cannon, um dos mais recentes reforços dos axadrezados, o técnico aproveitou também para deixar uma mensagem aos adeptos: É difícil não sentirmos o calor dos adeptos. Queremos associar-nos a eles e que eles se associem a nós. Queremos ser a verdadeira Pantera que eles admiram e queremos deixar a marca Boavista em campo.O técnico acrescentou ainda que Rami não foi utilizado numa perspetiva de gestão e analisou o mercado de transferências dos boavisteiros. Temos um plantel que sofreu uma profunda reformulação. Sabemos que a direção quer criar competitividade na equipa e que, até dia 6 de outubro, o mercado está aberto. O importante é que, se chegarem novos jogadores, tenham a identidade do Boavista.