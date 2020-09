Vasco Seabra: «Temos uma forte convicção de que o FC Porto terá dificuldades contra nós»

Depois do empate na Choupana, na jornada inaugural, o Boavista recebe o FC Porto este sábado, em mais uma edição do histórico dérbi da Invicta. Os axadrezados terão pela frente o campeão nacional, que entrou com o pé direito no campeonato, mas nem por isso se atemorizam. A garantia é dada por Vasco Seabra, treinador do Boavista.





"O FC Porto é uma equipa agressiva, intensa, que procura a profundidade. Tem o rótulo de campeão, manteve a maior parte da equipa passada, por isso é uma equipa com uma base grande. Tem o mesmo trenador, coloca uma dimensão física grande no jogo e sabemos que é difícil. Não fugimos disso, nem temos medo de o dizer. Temos é uma convicção muito grande de que o Porto vai ter dificuldades contra nós e queremos provocar essa dificuldades. Teremos de nos bater pelos 3 pontos", apontou o técnico em antevisão ao jogo com os dragões.Para este jogo, Vasco Seabra não conta com Yusupha, por lesão, mas assume que já terá à sua disposição Seba Pérez, Adil Rami e Elis, reforços para esta temporada."Yusupha não estará presente, enquanto que Rami, Seba Pérez e Elis estão disponíveis para a convocatória. Vamos com novos jogadores, mas essencialmente o que vincamos é que temos confiança em todos. Temos sentido um entusiasmo grande dos jogadores, uma vontade grande de serem competitivos. Esses três jogadores já podem dar o seu contributo e serão mais três a acrescentar para podermos ser cada vez melhores e mais vencedores", referiu.Sobre um possível efeito surpresa, motivado pela transfiguração do plantel axadrezado, Vasco Seabra foi lesto em desvalorizar esse dado, apontando que quer, isso sim, retirar vantagem do que a equipa pode fazer como um todo. "Aquilo que nós queremos é tirar vantagem daquilo ques somos. o objetivo é criar imprevisibilidade, criar dificuldades e dinâmicas. Agora, quanto mais semanas forem passando, com os jogadores que temos vamos criando relações que vão fazer crescer. a nossa convicção é que vamos a jogo com o máximo de responsabilidade, crença. Vamos com vontade de sermos imprevisíveis, mas sendo o que somos, com a alma que nos caracteriza. Não é uma desculpa ou um fator de vantagem. queremos é olhar para o jogo e sermos competitivos", concluiu.