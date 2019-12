Vidigal admite revolução no onze do Benfica para o Bessa e aponta o único jogador que se mantém

O Boavista-Benfica abre a 13.ª jornada da Liga NOS na sexta-feira (20h30) e Lito Vidigal não acredita que os encarnados cheguem ao Bessa mais fragilizados depois do empate de ontem frente ao Sp. Covilhã para a Taça da Liga "Benfica é forte e está recheado de bons jogadores. Esta época só tem uma derrota contra o outro candidato e isso diz tudo. Nós vamos ser competentes, competitivos e temos de ser mentalmente fortes, temos de acreditar que é possível vencer. Se formos solidários a acreditarmos no nosso processo temos possibilidades de vencer. Se os jogadores derem o máximo já me sinto feliz", apontou o técnico esta quarta-feira em conferência de imprensa, assumindo a ambição "de controlar o jogo".Pela frente estará um Benfica que chega ao Bessa na ressaca de um empate na Covilhã. Seja como for, Lito Vidigal não acredita num adversário enfraquecido, até porque a equipa que jogou, sublinha, não será a que jogará no reduto axadrezado."Se calhar em relação ao jogo de ontem, vai jogar um jogador só. O Benfica se calhar vai mudar 10 jogadores: só o Rúben [Dias] é que fica. Vamos encontrar um adversário difícil, respeitamo-lo, mas a nossa intenção é sempre respeitar e não temer. Gostávamos de ter aqui um jogo competitivo, que tivesse um justo vencedor. O que queremos é competir ao máximo, que todos deem o máximo: nós, os jogadores do Benfica, a equipa de arbitragem. Que haja um justo vencedor num jogo sem casos", afirmou Vidigal.Mateus, Heriberto e Ackah são baixas para este jogo, mas Lito promete que irá arranjar soluções à altura. "Mateus não treinou, não está em condições de jogar. Também perdemos o Ackah com cartão amarelo que tem sido importante. Por algumas calúnias tem levado cartões, não digo que não tenha sido justo no ultimo jogo. Só olham para as pancadas que ele dá e nunca para as que leva. Levou 2 ou 3 cartões injustos. Não me parece que faça grandes alterações estruturais, mas ainda temos 2 treinos e ainda não decidi a 100% quem pode jogar. Estes jogos ganham-se se forma coletiva e não individualmente", concluiu.