Vítor Bruno não ficou indiferente à demonstração de carinho e recorreu, ontem, à rede social Facebook para deixar uma palavra de apreço a todos os feirenses, falando de "um misto de emoções" sentido e de "uma semana diferente das outras". Ainda que a ligação ao Feirense faça parte do passado, o lateral diz também que será sempre um dos fogaceiros. Anexado à publicação, está também um vídeo que capta o momento da ovação.



Leia a publicação na íntegra:



"Hoje, foi um dia em que senti um misto de emoções e sentimentos, corrijo, uma semana totalmente diferente das outras. Perceber que passado algum tempo iria regressar a uma cidade, a um estádio e perdoem-me a honestidade a uma casa que já foi "minha" e que teria que me equipar no lado oposto foi duro, foi diferente, foi nostálgico.



Não nasci em Santa Maria da Feira nem tão pouco cresci e vivenciei momentos por esses lados na minha adolescência mas o futebol dá-nos isto mesmo, dá-nos paixões inimagináveis, momentos inolvidáveis e prazeres indescritíveis. Hoje, regressei a um local que me é muito, que me diz muito e em que deixei excelentes amizades. Como sempre disse, serei sempre um de vós.



Este sábado, no encontro que colocou frente a frente Feirense e Boavista ( 3-0 ), no Estádio Marcolino de Castro, houve um momento particularmente belo no que ao futebol diz respeito. O lateral esquerdo Vítor Bruno foi ovacionado pelos adeptos da casa quando se dirigia para a realização dos exercícios de aquecimento na segunda parte, ele que esteve na terceira substituição operada por Jorge Simão.O canhoto representou os fogaceiros na temporada passada, sendo protagonista de uma equipa que fez história no clube centenário de Santa Maria da Feira, pois não só foi garantida uma inédita permanência na Liga NOS, como também um sensacional 8° lugar.

Autor: Rúben Tavares