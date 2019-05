Vítor Murta aborda manutenção e sublinha: «Somos o primeiro no que toca à massa adepta»

Após ver garantido o objetivo da permanência na 1.ª Liga, na sequência da vitória diante do V. Setúbal, esta segunda-feira, Vítor Murta, presidente do Boavista, deixou uma mensagem aos adeptos axadrezados, na qual agradeceu todo o apoio ao longo desta caminhada.O líder boavisteiro assinalou que só o apoio dos associados tornou possível este percurso e sublinhou o sentimento de enorme orgulho em representar o Boavista."Após uma dura e árdua caminhada, conseguimos, com o resultado do jogo de ontem, atingir - mais tarde do que desejávamos- o objetivo que tanto ansiávamos, numa época de extrema dificuldade.Apesar de termos pela frente mais dois jogos nos quais o objetivo é alcançar a vitória, não posso deixar de dar uma palavra de enorme agradecimento, em meu nome pessoal e da nossa Instituição, que tenho o orgulho de representar, a todos os Boavisteiros, que com o seu apoio tornaram tudo isto possível.Somos o quarto em Portugal no que toca ao palmarés desportivo, mas somos o primeiro no que toca à massa adepta.Gostaria ainda de lançar um enorme desafio a todos aqueles que amam o nosso clube. Como é sabido, temos no próximo sábado um jogo importante, em nossa casa com o Sporting de Braga. Assim, como forma de reafirmarmos a nossa grandeza, é importante termos o estádio cheio, de forma a obtermos um recorde de assistência.Para terminar, realço o enorme apreço que tenho por todos aqueles que, diariamente, lutam pelo Boavista. Sejam eles funcionários, atletas, dirigentes, equipa técnica e claro, a base de tudo, os nossos adeptos.Um agradecimento sincero a todos aqueles que fazem esforços para acompanhar o seu clube, que gritam e sofrem pelo Boavista e que dão forças quando elas nos faltam.Muito obrigado".