Vítor Murta acredita que Gérard Lopez é "o parceiro certo"

O presidente Vítor Murta pronunciou-se pela primeira vez sobre o investimento que Gérard Lopez, dono dos franceses do Lille, se prepara para fazer no Boavista, mas garantiu que o capital social da SAD ainda não foi alienado, apesar de entender que essa será a melhor solução.

“Sempre acreditei que a maioria do capital deveria pertencer ao clube fundador, mas tudo o que aconteceu na pandemia fez-me repensar. Ainda não vendemos nada e isso só acontecerá com o aval dos sócios, só que o Mundo mudou e acredito que o interesse do investidor Gérard Lopez é aliciante, bem como o parceiro certo para devolver a ambição desportiva ao Boavista”, afirmou o dirigente, para logo de seguida justificar a decisão de apostar num novo treinador : “Não podemos dizer que foi uma época de sucesso porque havia condições para fazer mais, mas, em função de todas as dificuldades que a pandemia criou, a permanência foi algo aceitável. O Daniel Ramos não fará parte do próximo projeto, mas também ainda não podemos afirmar quem será o novo treinador. O Vasco Seabra é uma das hipóteses. Gostamos das suas ideias e estamos a trabalhar o futuro do Boavista em conjunto com Luís Campos.”