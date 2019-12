Vítor Murta arrasa Sá Pinto: «Estou a pensar oferecer-lhe um cartãozinho do Centro de Emprego»

Vítor Murta teve esta quarta-feira palavras duras para comentar as recentes declarações do treinador do Sp. Braga que, depois de perder nas Aves, afirmou que a sua equipa tinha perdido três jogos contra "três equipas que não ganhavam a ninguém", referindo-se ao Boavista como uma dessas equipas.



"Eu sou presidente do Boavista, não vou responder a um funcionário do Sp. Braga. Percebo o que ele está a fazer, até estou a pensar oferecer-lhe um cartãozinho do Centro de Emprego aqui do Porto. Se ele tiver dificuldades lá no Sp. Braga, vem aqui ao Porto. Ele diz o que quiser, nós já conhecemos o que valem as declarações dele", atirou o dirigente axadrezado. Recorde-se que a SAD boavisteira já havia reagido no último domingo em comunicado às afirmações de Sá Pinto, dizendo que o técnico bracarense não era "pessoa bem-vinda" no Estádio do Bessa.



O presidente das panteras falou à margem da inauguração da ‘Vila de Natal’, na Praça da Pantera, que estará aberta até ao dia 2 de janeiro. Helton Leite, João Pedro, Idris, Breno, Luís Santos e Bueno foram os jogadores do plantel boavisteiro que estiveram em sessão de autógrafos, numa iniciativa a que acorreram cerca de meio milhar de axadrezados, entre sócios adeptos e atletas.