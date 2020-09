Vítor Murta assume interesse em Alberth Elis: «Queremo-lo já»

O interesse do Boavista em Alberth Elis, que Record desvendou em primeira mão, a 14 de agosto, tomou contornos oficiais este domingo, dia em que o presidente Vítor Murta assumiu que os axadrezados querem contratar o extremo hondurenho o quanto antes.





"Estamos a negociar, mas ainda não fechou contrato. Elis é um grande jogador que nos interessa, mas estamos a negociar, a conversar. Queremo-lo no imediato, não em janeiro", garantiu, em declarações ao 'Diez', das Honduras, revelando ainda que o acordo está preso por alguns detalhes."Falta pouco, mas acho que vamos fechar. Estamos a conversar sobre a vertente económica, isso não está fechado. O Elis é um grande jogador. É conhecido como 'Panterita' e o Boavista por 'Panteras'. É o casamento perfeito", lembrou.Questionado sobre se já falou com o jogador, Murta assumiu que não, mas confidenciou que o clube já seguia o jogador há bastante tempo."Eu ainda não falei com ele, só o mesu staff o fez. O meu diretor desportivo [Ricardo Costa] é que está a falar com ele. Ele e Benguché fariam dupla. Já os conhecíamos aos dois, mas queríamos o Benguché com o Elis", concluiu.