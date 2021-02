Vítor Murta critica Hélder Malheiro: «Vou ser castigado, mas isto foi um roubo»

Vítor Murta teceu duras críticas à arbitragem de Hélder Malheiro ao jogo com o Gil Vicente. Com dois lances na mira, um que deu amarelo a Angel Gomes e outro que deu o segundo golo ao emblema gilista, o presidente do Boavista diz que os axadrezados foram "roubados" e que o juiz não tem "categoria para entrar no Bessa".





"Pedi para vir cá hoje para, olhos nos olhos e sem máscara, que não haja dúvida de que quem está a falar é o presidente. Sabendo que vou ser castigado, sabendo que vivemos um clima pidesco e que estes senhores de amarelo podem fazer o que querem e os clubes têm de comer e calar. Tem sido isto que tem vindo a acontecer. O Boavista tem vindo a ser prejudicado. Vamos calando, até hoje. Este senhor que hoje pisou o relvado do Bessa não tem qualidade e categoria para entrar no nosso estádio. Sei que vou ser castigado, mas chegou a altura de pôr o dedo na ferida. É uma vergonha o que aconteceu no Bessa. O Gil Vicente não tem culpa, mas está ao olhos de todos que o segundo golo do Gil Vicente é claramente precedido de falta. O VAR viu isso. Chamou o árbitro, que decidiu fazer ouvidos moucios e olhos de cego", atirou o líder boavisteiro, prosseguindo com as críticas."O que fez hoje e vou repetir: o que fez hoje foi roubar o Boavista. Hoje o Boavista foi espoliado, foi roubado e foi mal tratado. Foi isso que aconteceu. Chegou a altura de pôr o dedo na ferida. Estas são atitudes persecutórias contra o Boavista. É claro e inequívoco que esteve com o objetivo claro de prejudicar o Boavista. Defendemos o VAR e fez efeito. Chamou o árbitro e nem assim quis ver. No segundo golo não há dúvida. Defesa é empurrado. Quando temos o árbitro a dizer que o jogador do Boavista faz falta... Foi um roubo. Vamos levar isto até às últimas consequências. Têm de ter a consciência de que têm de respeitar um clube centenário. Desrespeitou o Boavista, desrespeitou o emblema e os jogadores. Tenho o prazer em ser castigado. Para dizer as verdades tenho de ser castigado, não me vou calar nunca", apontou, deixando ainda mais palavras duras contra Hélder Malheiro."A maior exposição que pode ser feita é esta. Toda a gente percebeu o que se passou. Como é que o Angel leva o amarelo da forma que levou? Não vai jogar no próximo jogo. Foi esse o objetivo. Que exposição podemos fazer? Só se for junto do Ministério Público. Foi um roubo! Vamo-nos queixar a quem? Não podemos falar? Estes senhores são mais que Deus. Fazem o que querem e lhes apetece e nós temos de estar calados. Adianta exposições? Hoje tiraram-nos um ponto e quem tirou não foi o Gil. Foi o árbitro. Justificação é que o jogador do Boavista fez falta. Foi ridículo", concluiu.