Vítor Murta critica Rio Ave: «Até lhe emprestámos o estádio para irem à Liga Europa»

Vítor Murta revelou-se surpreendido com a falta de solidariedade dos clubes como um todo e do Rio Ave em especial, depois de o pedido de adiamento do pagamento do relvado do Bessa, dívida que remonta a 2015, ter sido chumbado.





"Fico surpreendido com a falta de solidariedade dos clubes. Em relação ao Rio Ave, é um clube que sempre respeitamos e até lhes emprestámos o estádio para a Liga Europa. Ficamos tristes. Em relação ao relvado, a dívida será paga até dia 30. O dinheiro vai ser entregue e a dívida ficará saldada. A única coisa que tentámos fazer foi o que muitas empresas fazem: renegociar a dívida. Não foi possivel, vamos pagar", garantiu o líder dos axadrezados, lamentando ainda a criação de um caso que não o é."Está a criar-se uma caso onde ele não existe. Não há problema algum, zero. Esta questão será resolvida, a dúvida será paga, como já foram tantas outras", concluiu.