Vítor Murta deixa mensagem aos adeptos: «Juntos ultrapassaremos estes obstáculos»

Foi num tom esperançoso que Vítor Murta, presidente do Boavista, se dirigiu aos adeptos axadrezados, numa carta publicada nas redes sociais boavisteiras, esta terça-feira. O líder das panteras deixou uma forte mensagem a todo o universo do clube, mas estendeu o destinatário também a todos os quadrantes da sociedade.





Sublinhando que este é um momento em que a união deve prevalecer, Vítor Murta fez questão de vincar que este obstáculo só será ultapassado se todos estiverem juntos nesta fase."O Boavista, o desporto e o futebol em particular têm uma das mais nobres funções, nesta altura de isolamento: entreter, unir e dar esperança a todos. Tão breve quanto possível, queremos estar de volta e proporcionar (talvez ainda não da forma que todos queremos) um conforto, a alegria de ver o Mágico Xadrez, não na nossa casa mas na casa de cada um, lutando contra esse inimigo invisível. O futebol pode e deve ser um farol de esperança que nos ilumina, acalma e nos conforta para continuarmos a ter a força que precisamos. Deixo aqui também um repto à família do futebol. Temos de estar unidos. Saber perceber que sozinhos, pouco podemos fazer. Mas todos juntos, pelo mesmo objetivo, ultrapassaremos todos os obstáculos", apelou o líder axadrezado."A saudade aperta a cada dia. Não estamos completos, falta-nos aquele local mágico, onde a nossa família se encontra e reencontra, que ri e que chor, num Amor desmedido e incondicional. Neste momento, não nos podemos encontrar na nossa casa. Não obstante, nestes instantes de reinvenção, pode - esse nosso Amor - ser uma forma de nos sentirmos mais completos, mais próximos e com a esperança redobrada", acrescentou."Fiquem em casa. Cuidem-se. Sigam as recomendações da DGS. Quantos mais seguirmos juntos estas recomendações, mais depressa ultrapassaremos estas dificuldades e mais depressa estaremos onde queremos estar. Todos juntos a celebrar em nossa casa", concluiu.