Vítor Murta desmente PER chumbado e diz que pressupostos serão cumpridos

Depois de Pedro Macieirinha, advogado do Rio Ave, ter revelado que Vítor Murta, presidente do Boavista, teria assumido na Assembleia Geral da Liga que o PER do Boavista teria sido chumbado, o próprio líder dos axadrezados acercou-se da comunicação social e prontamente desmentiu essa afirmação.





"Isso é falso. O PER do Boavista está ativo, está a ser cumprido, portanto isso não é verdade", garantiu, assegurando também que os adeptos não têm qualquer com que se preocupar, porque os pressupostos serão cumpridos."Não há razão de preocupação. Os pressupostos financeiros serão cumpridos, como sempre foram", sublinhou