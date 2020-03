Vítor Murta: «Disponibilizamos as nossas instalações para ajudar quem necessita»

Face ao momento conturbado que o país atravessa, o Boavista chegou-se à frente para ajudar a comunidade, demonstrando disponibilidade à Câmara Municipal do Porto para ceder as instalações para aqueles que necessitem.





Uma decisão que Vítor Murta explica com a vontade de contribuir e lutar pela cidade. ""O Boavista e os seus dirigentes não são indiferentes a todas as dificuldades que o país e o mundo passam. Independentemente dessas dificuldades estarem também a bater à porta da instituição de uma forma muito pesada internamente, e com fortes constrangimentos a nível financeiro, entre outros.O Boavista quer estar ao lado de todos os que lutam em todas as outras frentes. Assim, disponibilizámos, tudo o que está ao nosso alcance, para juntos vencermos esta guerra", começou por revelar, antes de detalhar de que forma em concreto irá decorrer esta ajuda."Assim, demonstramos junto da Câmara Municipal do Porto disponibilidade para cedermos as nossas instalações (cantinas, ginásios, salas) para que possamos receber todos aqueles que neste momento necessitam de ajuda imediata. O Estádio do Bessa pode ser um centro de distribuição à comunidade próxima das suas instalações ou mesmo servir para, respeitando todas as normas da DGS, servir refeições nas instalações e outras atividades", acrescentou."Estamos disponíveis para a comunidade. Estamos disponíveis, como sempre, para a nossa cidade. Estamos disponíveis para arregaçar as mangas e lutar, com a mesma força e empenho com que lutamos pela nossa própria sobrevivência.O Boavista é assim, RESISTE!", concluiu o dirigente axadrezado.