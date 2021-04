Vítor Murta e a redução de clubes: «Estes assuntos têm de ser discutidos pela base»

Vítor Murta considerou esta terça-feira, à margem da inauguração do lar da formação do Boavista, que uma decisão sobre a redução de clubes na Liga NOS não pode ser tomada de ânimo leve.





"Neste tipo de situações, estes assuntos têm de ser discutidos pela base, pelos alicerces. Há muita coisa que tem de mudar no futebol português antes de chegarmos a essa solução", disse,Vítor Murta manifestou confiança na permanência do Boavista na Liga NOS. O clube axadrezado está em 15.º com 25 pontos.