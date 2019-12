Vítor Murta e as buscas: «Não tem a ver com o clube»

Momentos antes da apresentação de Daniel Ramos, Vítor Murta, presidente do Boavista, abordou o caso das buscas desta quarta-feira ao Estádio do Bessa."O processo está em segredo de justiça, não vou falar sobre ele neste momento. Venho cá para tranquilizar os boavisteiros, não tem a ver com o clube, mas sim com uma empresa que no passado teve relações comerciais connosco. Facultámos todos os dados que nos foram pedidos e estaremos sempre disponíveis para esclarecer tudo aquilo que seja pretendido pelas entidades", referiu, não confirmando nem desmentindo se é arguido no processo.Segundo avança o 'Correio da Manhã', Murta é arguido neste caso.