Vítor Murta dá murro na mesa: «Somos o Boavista e terão de nos respeitar»

Após ser eleito presidente do Boavista, Vítor Murta salientou o seu orgulho por ser um apaixonado pelo clube axadrezado."É um dos dias mais felizes da minha vida. Não por ser vaidoso, mas sim por ser presidente do Boavista. Estou cá há cinco anos mas de amor tenho mais. Os meus pais tinham um supermercado aqui perto e aos sábados, quando o trabalho estava feito, vínhamos ver os jogos. Ser boavisteiro é um estado de alma", disse depois do sufrágio."Vi o Boavista ser campeão e vi o Boavista no Campeonato Nacional de Seniores e nunca deixei de acreditar. Queremos voltar a ser o Boavista grande. Criar mecanismos para trazer a família que se foi perdendo. Todos somos responsáveis. Temos de trazer mais gente para o clube. Deixo uma promessa. No final do meu mandato vamos voltar a ter mais gente no estádio. Ambiente mais próximo do Boavistão", recordou Murta, deixando um apelo à união: "temos de remar todos para o mesmo lado. Somos uma família e, mesmo discordando, temos de estar juntos."Acerca dos acontecimentos recentes em torno da equipa de futebol, mais concretamente em relação às suspensões de David Simão e de Fary, o agora presidente do clube deu literalmente o murro na mesa, dizendo 'chega'. "Terão de respeitar-nos a bem ou a mal. Somos o Boavista e não nos vamos calar. Já chega. Existem dois pesos e duas medidas. A partir de agora vamos voltar a ser o Boavista incómodo. Chega. Estivemos calados até agora e não ganhámos nada com isso. Estaremos mais atentos", atirou.