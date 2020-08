Vítor Murta encara época com "grandes expectativas"

O Boavista dá início esta segunda-feira aos primeiros treinos relativos à época 2020/21 e o presidente Vítor Murta dirigiu-se aos sócios através de uma carta publicada nos meios do clube.





"Esta será uma época em que depositamos grandes expectativas. Uma nova que se iniciará, com muitas caras novas. Este é o ciclo normal de um clube de futebol e, desde o nosso regresso, esta será a época de maiores mudanças", sublinhou, referindo-se de seguida ao tema do momento e que se prende com a parceria que está sobre a mesa na SAD com o investidor Gérard Lopez, dono do Lille."Vivemos também tempos de mudança e de esperança renovada quanto ao futuro do nosso clube. Quero tranquilizar todos os boavisteiros e, mais uma vez reafirmar que tudo o que for feito, será explicado, em tempo útil, em Assembleia Geral de associados, e só avançaremos se assim os sócios o entenderem. É meu ponto de honra - independentemente de qualquer notícia ou boato que circule por aí, - que todas as decisões de fundo sobre o futuro do Boavista terão que ser discutidas e aprovadas pelos associados do Boavista", assevera Vítor Murta, deixando garantias de que os axadrezados não vão abdicar do controlo da SAD sem que o projeto seja sufragado em reunião magna.O presidente realça ainda " a esperança e convicção redobrada" com que está a ser preparado "o Boavista do futuro. Aquele futuro de eternidade, recheado de êxitos, conquistas e crescimento que todos nós ansiamos", conclui Vítor Murta na missiva.