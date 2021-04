Vìtor Murta feliz com a vitória do Boavista: «Manter esta atitude e pensar no próximo jogo»

O Boavista alcançou uma importante vitória frente ao Belenenses SAD, este domingo, e, no final da partida, Vítor Murta, presidente dos axadrezados, era um homem feliz. O líder da pantera exultou com o triunfo, mas também lembrou que agora há um outro jogo para ganhar: o próximo, diante do Rio Ave.





"Foi uma boa vitória. Todos perceberam a importância deste jogo e estão todos de parabéns. Mas não podemos perder o foco, foi apenas uma vitória. Agora temos de manter esta atitude e qualidade, e pensar já no próximo jogo, que é também de uma grande importância", disse.De recordar que o Boavista bateu o Belenenses SAD no Jamor, por 2-0, com golos de Angel Gomes e Elis.