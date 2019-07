Vítor Murta: «Maxi Pereira? Todos os grandes jogadores são bem-vindos ao plantel do Boavista»

Vítor Murta não poupa elogios a Maxi Pereira que foi esta terça-feira colocado na órbita do Boavista . Em declarações aos jornalistas, o presidente do Boavista não negou a possibilidade do lateral do FC Porto rumar ao Bessa."É um grande jogador, de inegável valor, e todos os grandes jogadores são bem-vindos ao plantel do Boavista. É nesta perspetiva que olhamos para o Maxi", afirmou.O lateral direito, de 35 anos, deverá mesmo continuar a jogar em Portugal depois de 12 épocas divididas entre Benfica (oito) e FC Porto (as últimas quatro), como era o seu desejo.O uruguaio ponderou acabar a carreira e começar a de treinador, mas surgiu esta possibilidade na última semana através do seu empresário e, neste momento, as duas partes estão em conversações para poder chegar a um entendimento. Algo que não é fácil em função do ordenado a que o jogador estava habituado quando alinhou nos dois grandes em Lisboa e no Porto, mas perfeitamente possível.Entretanto, o presidente do Boavista anunciou que o jogo de apresentação da equipa está marcado para o próximo dia 24, às 19h45, frente ao Nice.