Vítor Murta: «Público só na última jornada é opção discriminatória e injusta»

O presidente Vítor Murta não se conforma com os motivos que goraram a possibilidade de haver público nas duas últimas jornadas e entende que o critério das entidades competentes não defende os interesses desportivos e sociais de todos os clubes, nomeadamente o Boavista, que disputa a última jornada fora de casa.

Para tentar diluir o desalento junto do universo axadrezado, o dirigente solicitou, mediante o cumprimento de todas as regras de segurança e distanciamento social, autorização à DGS, polícia e edilidade portuense para instalar um ecrã gigante nas imediações do Estádio do Bessa.

"Depois de ter tido conhecimento que os jogos da última jornada da Liga NOS vão ter público nas bancadas, o Boavista FC - em conjunto com a Liga Portugal, a Federação Portuguesa de Futebol e outros clubes - fez todos os esforços para que fosse possível estender essa medida à 33.ª jornada. Tal não foi possível, pelo que sublinho a evidência de uma opção discriminatória e injusta, capaz de colocar em causa a verdade desportiva e a igualdade entre todos os participantes. Sentimo-nos fortemente prejudicados por não termos os adeptos connosco numa fase decisiva do campeonato, ao contrário do que acontecerá com alguns dos nossos concorrentes. Sendo assim, o Boavista FC solicitou, junto da Direção Geral de Saúde, forças policiais e Câmara Municipal do Porto a instalação de um ecrã gigante no exterior do estádio, de forma a permitir que os nossos adeptos assistam ao jogo com o Portimonense SC, comprometendo-nos ainda a cumprir todas as regras de segurança e distanciamento social atualmente em vigor", justificou Vítor Murta.