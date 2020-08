Vítor Murta: «Se não formos à Liga Europa no 1.º ano com os investidores, no 2.º ano lá estaremos”

Aproveitando as celebrações do 117.º aniversário do Boavista, Vítor Murta, presidente da SAD dos boavisteiros, perspetivou aquilo que pode ser a temporada 2020/21 do clube. Assumindo que é preciso calma na construção do plantel, o líder axadrezado analisou ainda a importância da entrada dos investidores no clube.





"Ainda é prematuro fixarmos objetivos, mas queremos ganhar sempre. Percebemos que podem haver dois Boavistas em termos desportivos: podemos ter um Boavista que vai ser alcançado e à medida do que tem sido o Boavista nos últimos anos ou podemos ter um Boavista cujos objetivos não serão os mesmos se tivermos um investidor que nos consiga fazer um ‘input’ positivo em termos de capacidade financeira e que nos permita ir ao mercado e recrutar melhores jogadores. Não posso dizer que, com os investidores, vamos à Liga Europa no primeiro ano. No entanto, estaremos lá perto e, se não formos no primeiro ano, no segundo lá estaremos. Apesar disso, temos de encarar tudo com tranquilidade e temos de ter um crescimento sustentado", começou por explicar.Vítor Murta disse ainda que os investidores podem ser importantes para "acordar o Boavistão" e falou da contratação de Hamache. "Já chegamos a entendimento com o Nice, estamos a discutir os pormenores com o jogador. Vamos, com toda a certeza, chegar a um entendimento. É um atleta que queremos e que faz parte do futuro do Boavista, é um jovem com qualidade e com capacidade de render a nível desportivo e financeiro", frisou, analisando ainda a forma como o Boavista tem olhado para o mercado:"Procuramos reforços a nível nacional e a nível internacional. No entanto, o jogador português, hoje em dia, é quase inalcançável. Não é possível irmos buscar um jogador da 1ª Liga que não esteja livre e os jogadores da 2ª Liga também são um pouco caros. Mesmo assim, acredito que vão haver oportunidades de negócio e que nos vamos reforçar com jogadores da 1ª Liga 2 da 2ª Liga. Neste momento procuramos o negócio e o que tem aparecido são jogadores vindos do exterior. Alguns nomes têm vindo a público, uns correspondem à verdade e outros nem tanto. Vamos começar a trazer algumas novidades para os nossos sócios em termos de plantel. É preciso calma porque vai ser feito um plantel com qualidade".O presidente da SAD do Boavista concluiu dizendo que a contratação de Vasco Seabra tem tudo para ser um "casamento ideal" e que espera poder ter público nas bancadas em 2020/21.