Vítor Murta: «Vamos permanecer na Liga, contra tudo e contra todos»

Vítor Murta, presidente do Boavista, reagiu este sábado aos incidentes do duelo frente ao Rio Ave, encontro da 26.ª jornada da Liga NOS e que terminou com um empate a três golos entre as duas equipas, com expulsões [dentro e fora de campo] e alguma confusão junto dos bancos e túneis de acesso aos balneários.





"Infelizmente estou aqui por motivos menos agradáveis para o futebol. Estou extremamente orgulhoso dos meus jogadores e do que fizeram. Demonstraram ser grandes homens. Saio orgulhoso, mas não posso deixar de revelar um sentimento de frustração, porque começo a preocupar-me seriamente com que o se está a passar. O Boavista é a equipa com mais cartões vermelhos, é a equipa com menos jogadores em campo durante mais tempo e é a equipa que tem sofrido mais grandes penalidades. Se isto é para dizer quem desce e quem sobe, serve para poupar nas deslocações e nos estágios", começou por dizer o líder axadrezado, rematando: "Estou preocupado com o estado do nosso futebol, mas não com destino desta equipa porque, mesmo contra tudo e contra todos, vamos permanecer na Liga. Demonstrámos o espírito da pantera e vamos encher de orgulho todos os boavisteiros."